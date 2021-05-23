الكرملين: مستعدون لمناقشة قضية القرم في إطار التعاون الحدودي فقط

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لبحث قضية شبه جزيرة القرم مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في سياق التعاون الحدودي بين البلدين".

وأضاف بيسكوف، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، "الرئيس بوتين سيكون على استعداد لمناقشة قضية شبه جزيرة القرم في سياق تنمية التعاون الحدودي فقط، وإذا سعت كييف إلى مناقشة أمر آخر غير أن شبه جزيرة القرم هي منطقة تابعة للاتحاد الروسي، فلن يناقش أحد هذا الأمر مع أي شخص على الإطلاق".

وأشار إلى أن دستور روسيا ينص بوضوح على أن الحديث عن التصرف في الأراضي الروسية يعد جريمة، مؤكدا أن هناك الكثير يجب العمل عليه، كما يتعين الاستمرار في تبادل الآراء حول لقاء محتمل بين الزعيمين.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني عن استعداده للحوار مع نظيره الروسي، مضيفا أن مكتبه بدأ محادثات مع موسكو بشأن هذا الحوار، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين أن البلدين مازالا على اتصال، قائلا إن "العملية ليست سهلة والخطوط العريضة للقضايا نظرية أكثر منها موضوعية، ولا يوجد حاليا إطار زمني لاجتماع محتمل".