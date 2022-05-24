استمرار ارتفاع سعر الروبل الروسي

واصل الروبل الروسي ارتفاعه أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مما يزيد الضغوط على روسيا لتخفيف القيود على حركة رؤوس الأموال التي ساهمت في تعافي العملة الروسية سريعا من تداعيات العقوبات الدولية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن ارتفاع قيمة الروبل أصبح يهدد إيرادات الميزانية العامة الروسية والمصدرين الروس، مما قد يدفع السلطات الروسية إلى اتخاذ قرار بخفض نسبة الإيرادات الأجنبية التي يحولها المستوردون إلى العملة المحلية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر إن السلطات تعتزم خفض النسبة من 80% من حصيلة المصدرين من العملات الأجنبية حاليا إلى 50%.

وتزيد قيمة الروبل أمام الدولار الأمريكي حاليا بنسبة 30% عن مستواها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، بدأت السلطات الروسية تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية لدعم العملة المحلية.

وكانت القيود على خروج العملات الأجنبية مع انهيار الواردات الروسية بسبب العقوبات الدولية، قد قلصت الطلب على العملات الأجنبية، في الوقت الذي زاد فيه المعروض منها نتيجة ارتفاع عائدات روسيا من صادرات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة.

وقالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين الماضي إن ارتفاع قيمة الروبل وصل إلى ذروته وأن تدفقات رأس المال والواردات ستتعدل وفقا لهذا الواقع، مما يخفف الضغط عن السعر.

من ناحيتها قالت تاتيانا أورلوفا من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات إن "الرفع الكامل للقيود على حركة رأس المال سيعيد الروبل إلى نطاق 70-80 روبل لكل دولار، وهو ما سيكون ملائما أكثر للاقتصاد، دون أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا.

وارتفع سعر الروبل خلال الجلسات الأربع الاخيرة بنسبة 13% أمام اليورو حيث ارتفع اليوم فقط بنسبة 2ر6% إلى 15ر59 روبل لكل يورو.

كما ارتفع سعر الروبل أمام الدولار بنسبة 2ر5% إلى 27ر57 روبل لكل دولار وهو أكبر ارتفاع للعملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية منذ أبريل 2018.