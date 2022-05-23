جامعة مطروح: دورة تدريبية بمركز تنمية القدرات حول الإدارة الفعالة للوقت

قال الدكتور أحمد مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، عقد دورة تدريبية حول "الإدارة الفعالة للوقت"، للعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن مجموعة البرامج التدريبية الذي أطلقها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات؛ تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وصقل مهارات التواصل مع الآخرين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف ناظم رئيس مركز تنمية القدرات، أن محاور الدورة التدريبية، تضمنت اكساب المتدرب مهارات إدارة الوقت والاجتماعات، تنظيم الوقت وحسن استثماره، آلية ترتيب الأولويات، مصفوفة إدارة الوقت، الإدارة الفعالة للوقت، تحديد الأهداف لاستثمار الوقت بفاعلية، ومضيعات الوقت وكيفية التعامل معها.