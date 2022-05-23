العرض المسرحي مقامات الرحيل على مسرح قصر ثقافة الغنايم

يستضيف مسرح قصر ثقافة الغنايم بفرع ثقافة أسيوط العرض المسرحي "مقامات الرحيل"، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

عرض "مقامات الرحيل" من تأليف سعيد حجاج، وأشعار جمال يوسف، وديكور وملابس علاء الحلوجي، وألحان وغناء وموسيقى المايسترو حسام حسني، وإخراج عصام رمضان.

تدور أحداث العرض المسرحي حول فرقة من الفرق التى كانت تطوف القرى والنجوع بجميع محافظات مصر لتقدم فنها الشعبى من حكايات تاريخية وأسطورية.

ومن عادة هذه الفرق تقديم بعض انتقادات بالقفشات المسرحية والحركات وخفة الظل ومن أهم ما تقدمه الفرقة فى مقامات الرحيل تمسكها بتقديم الحكايات الجادة والحفاظ على آداب وسلوكيات ما يقدم من قبل فن الزمن الجميل و يقدم العرض المسرحى مقامات الرحيل تاريخ الأندلس الإسلامي والصورة الجميلة التى كانت عليها الأندلس ومدينة قرناطة وقرطبة وأشبيلية، حيث تمت الاستعانة بفن خيال الظل والصورة المرئية المصورة لتأكيد معالم ورموز الفن المعمارى بمدينة الأندلس.