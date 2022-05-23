 إيقاف الحركة الجوية بمطار بغداد لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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إيقاف الحركة الجوية بمطار بغداد لسوء الأحوال الجوية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:57 ص

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم ، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.
وذكر بيان لمطار بغداد الدولي، أذاعته وكالة الأنباء العر اقية (واع)، أن إدارة المطار تود أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م.
وأضاف البيان، أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد" .


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