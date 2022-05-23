الراقصة دينا تشعل حفل زفاف بوسي ومصفف الشعر هشام ربيع

بدأ منذ قليل حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل.

وأشعلت الراقصة دينا الحفل بالرقص علي انغام شعبية، بحضور كلا من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، والفنانة وفاء عامر وزوجها وبعض النجوم الشباب.

وحرص العروسان بوسي وهشام ربيع أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو يوما مميزا في حياتهما.

يذكر أن هشام ربيع قد انفصل عن زوجته منذ فترة، ونشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي وتكللت بالزواج.