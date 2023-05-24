رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو في الدقائق 44 و51 و59.

فيما أحرز هدفي فريق الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و40، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين.

وبتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني بالدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.