 خاص - الأهلي يرفض إعارة حمدي فتحي للوكرة القطري - بوابة الشروق
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خاص - الأهلي يرفض إعارة حمدي فتحي للوكرة القطري

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:40 ص

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضا من نادي الوكرة القطري لضم اللاعب حمدي فتحي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت إدارة نادي الوكرة قد أرسلت عرضًا رسميًا في الأيام الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلمت الشروق أن إدارة النادي الأهلي رفضت عرض الفريق القطري، بسبب كونه إعارة لمدة موسم بنية الشراء.

ولا تمانع إدارة الفريق الأحمر في رحيل حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حال وصول عرض بيع نهائي للاعب بمقابل مادي جيد.


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