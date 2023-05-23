 جريشة يعلق على قرارات الحكم محمود البنا في لقاء الزمالك والداخلية - بوابة الشروق
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جريشة يعلق على قرارات الحكم محمود البنا في لقاء الزمالك والداخلية

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 1:48 ص

أشاد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، بالحكم الدولي محمود البنا ومساعده سامي هلهل، في إدارة لقاء الزمالك ضد الداخلية بالدوري المصري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البنا قدم مستوى جيد للغاية خلال لقاء الزمالك والداخلية، وكانت قراراته سليمة، كما أن المساعد سامي هلهل اتخذ قرارًا موفقا بالغاء هدف الزمالك".

وأضاف: "ركلتي الجزاء للزمالك والداخلية كانت قرارات صحيحة، كما أن البطاقة الصفراء للحارس محمد صبحي قرار سليم، ولم يكن يستحق بطاقة حمراء".

وأتم: "طاقم المباراة قدم مستوى جيد وجميع اللاعبين كانوا ملتزمين في المباراة وهو ما انعكس على الاداء التحكيمي".


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