جريشة يعلق على قرارات الحكم محمود البنا في لقاء الزمالك والداخلية

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أشاد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، بالحكم الدولي محمود البنا ومساعده سامي هلهل، في إدارة لقاء الزمالك ضد الداخلية بالدوري المصري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البنا قدم مستوى جيد للغاية خلال لقاء الزمالك والداخلية، وكانت قراراته سليمة، كما أن المساعد سامي هلهل اتخذ قرارًا موفقا بالغاء هدف الزمالك".

وأضاف: "ركلتي الجزاء للزمالك والداخلية كانت قرارات صحيحة، كما أن البطاقة الصفراء للحارس محمد صبحي قرار سليم، ولم يكن يستحق بطاقة حمراء".

وأتم: "طاقم المباراة قدم مستوى جيد وجميع اللاعبين كانوا ملتزمين في المباراة وهو ما انعكس على الاداء التحكيمي".