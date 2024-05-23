إلهام شاهين توجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية على قوتها وصمودها

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، قائلة: "تشرّفت بالرئاسة الشرفية له".

ونشرت إلهام عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة لها وعلقت قائلة: "لقطات من ختام مهرجان إيزيس.. شرّفتنا بالحضور والدعم معالي السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي الشخصية المستنيرة المثقفة المشرفة والقدوة لكل امرأة ناجحة، شكراً على كلمتك الرائعة".

وأشارت: "شرّفتنا بالحضور أيضاً معالي سفير دولة العراق والصديقة الفنانة العراقية شذى سالم، كما شرّفتنا سيادة المستشارة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل، وأيضاً د. إيمان كريم التي تمثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.. تشرّفنا بوجودكم معنا وشكراً لدعمكم للمهرجان".

وتابعت شاهين: "شكراً لكل المبدعات المسؤولين عن المهرجان، عبير لطفي وعبير علي ورشا عبد المنعم ومنى شاهين وسمر المسؤولة عن الورش التي شارك فيها شباب من مصر والسودان وفلسطين.. تمنيت أن تقام الدورة القادمة للمهرجان في فلسطين بعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية بإذن الله الذي أتصور أن يكون قريبًا بعد دعم كل شعوب العالم لفلسطين.. ربنا معهم والنصر قريب إن شاء الله.. وتحية خاصة للمرأة الفلسطينية على قوتها وصمودها.. وتحية لكل امرأة مبدعة في كل مكان في العالم".