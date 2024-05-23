العراق يشيد بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب جمهورية العراق بالقرار الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

ذكرت الخارجية العراقية في بيان: إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بالقرار الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة اسبانيا وجمهورية إيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

واضاف البيان: أن هذا القرار خطوة اولى مهمة نحو استعادة وتثبيت كامل الحق الفلسطيني المغتصب.



كما دعا البيان دول العالم إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم نضاله الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال.

وأكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.