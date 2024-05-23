هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في بريطانيا يشكل خطرا على الحياة

حذر مكتب الأرصاد في بريطانيا، أمس الخميس، من أن هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على البلاد قد يشكل خطرا على الحياة، وعرقلة التنقل، وذلك بعدما لقي شخص حتفه في انهيار طيني أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن هطول الأمطار بشكل متقطع سوف يستمر فوق أجزاء من المملكة المتحدة، فيما لايزال تحذيران بالأصفر والبرتقالي قائمين في أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وقالت شرطة نورث يوركشير، أمس إن شخصا توفي عقب انهيار طيني في كارلتون-إن-كليفلاند الساعة 0115 ظهرا تقريبا (1215 بتوقيت جرينتش).

وقال مكتب الأرصاد، إن كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس تعادل تقريبا الكمية التي تهطل خلال شهر، حيث جرى تسجيل 41.6 ملليمتر من الأمطار على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية في بلدة لوفتوس.

ويبلغ متوسط هطول الأمطار الشهري على البلاد فيمايو في نورث يوركشير 57.5 ملليمتر.

وأصدرت وكالة البيئة البريطانية، تحذيرا من فيضان نهري رو وأيف، في المسافة بين هايبريدج إلى ستوكهادلواث، جنوبي كارلايل.