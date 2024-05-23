فحص 1142 مواطنا بقافلة طبية بحوش عيسى في البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وذكرت "بلبع"، فى بيان لها اليوم، أن مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، نظمت من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية 600 بحوش عيسى على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1142 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 309 - عيادة الأطفال 199 - الجراحة 103 - النساء 95 - تنظيم الأسرة 16 - العظام 162 - الأسنان 40 - أنف وأذن 112- الجلدية 45 - القلب 61)، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وتابعت نائب محافظ البحيرة، أن هناك معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.