حزب الله يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع ومقرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، فيما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود.

وقال حزب الله، في بيان حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، إن عناصره "قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل، شمال إسرائيل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق".

وأوضح حزب الله، أن "القصف جاء رداً على ‏الاغتيال الذي قامَ به العدو الصهيوني في كفر دجال (النبطية جنوب لبنان) وإصابة الأطفال وترويعهم".

ولاحقا، ذكر حزب الله، في بيان آخر، أنه قصف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة شمال إسرائيل (قبالة قرية كفركلا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.

كما أشار في بيان لاحق إلى أن مقاتليه استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي قامت به إسرائيل به العدو في كفردجّال.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 3 طلاب في غارة شنتها طائرة بدون طيار إسرائيلية على طريق كفردجال -النبطية في جنوبي لبنان.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، مشيرة إلى انطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونه وحولها، أكثر من مرة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 5 من هذه الصواريخ على منطقة "بيت هيلل" وسقط واحد منها في منطقة مفتوحة، ومشيرة إلى اندلاع حرائق في المنطقة دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم، رصدت إسرائيل إطلاق 30 صاروخا من لبنان على بلدات الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.



