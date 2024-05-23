جهاد جريشة: نمر بأسوأ نسخة للتحكيم المصري

انتقد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق المسؤولين في لجنة الحكام بعد اختيار محمود البنا حكمًا لمباراة حرس الحدود والترسانة في الدورة الرباعية.

قال جريشة في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة «المحور»:" البنا حكم كبير، ويمر بمرحلة انعدام وزن بعد مباراة سموحة والزمالك وكان يجب عدم تواجده في مباراة بدون تقنية الفيديو".

أضاف:" لابد من تواجد تقنية الفيديو مهما كان عدد المباريات، هي بطولة تحدد صعود فريق للدوري الممتاز، لا يجوز أن تكون البطولة بدون تقنية الفيديو، وبابد أن تأخذ تلك المباريات أهمية أكبر من ذلك".

تابع:" دور الـ 32 من كأس مصر سيكون متواجد به تقنية الفيديو، والخطأ في من قام بتعيين البنا في مباراة الحرس والترسانة في مباراة بدون فيديو".

واصل: "من يتحمل مسؤولية خطأ البنا هو من قام بتعيينه، ومن يدير المنظومة لابد أن يحافظ على حكامه".

أكمل: "اللقطة كانت صعبة وكان من الممكن أن تؤثر على مستقبل فريق وتعب موسم، وأتمنى تواجد تقنية الفيديو في المباريات القادمة، والأربع أندية سيوافقون".

أتم: "التحكيم المصري في العام الحالي من أضعف النسخ خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، على عكس أداء الحكام المصريين في الخارج، والسبب الإهمال في التحكيم من قبل المنظمين والمسؤولين".