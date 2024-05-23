ألمانيا وفرنسا تطرحان مبادرة مشتركة لإصلاح السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي

يسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير إلى إصلاح السياسة الاقتصادية الأوروبية، بمبادرة مشتركة.

ونشر الوزيران، اليوم الخميس، ورقة أفكار مشتركة طالبا فيها بعدة إجرءات من بينها تعزيز القضاء على البيروقراطية بغرض تحقيق المزيد من النمو في السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا للوزيرين، يتعين تعزيز البحث العلمي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء، وأضافا أن هناك حاجة إلى تعزيز مشترك لصناعة الدفاع من خلال تحسين التعاون عبر الحدود. ونوه الوزيران إلى ضرورة ضخ استثمارات من قبل البنك الأوروبي للاستثمار في هذا المجال.

وتلوح في الأفق اختلافات بين الجانبين فيما يتعلق بموضوع الطاقة.

وجاء في الورقة أن هناك حاجة إلى مزيد من التحول لتسريع عملية إعادة هيكلة أنظمة الطاقة. وفيما يتعلق بأهداف المناخ والطاقة الأوروبية، يعتزم الطرفان التعاون لإيجاد قواسم مشتركة بينهما.

يذكر أن فرنسا تعتمد في مجال الطاقة بشكل كبير على الطاقة النووية، وذلك على عكس ألمانيا.