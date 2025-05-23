نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالميجور جنرال ديفيد زيني في منصب الرئيس القادم لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، حسبما أعلن مكتبه يوم الخميس، على الرغم من الاعتراضات القانونية من المدعية العامة.

وسيتولى زيني، الذي "شغل العديد من المناصب والقيادات العملياتية في الجيش الإسرائيلي"، مهامه في 15 يونيو/حزيران خلفا لرونين بار، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز.

ودفعت المدعية العامة جالي بهراف ميارا بأن نتنياهو ليس في وضع يسمح له بتعيين خلف بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الأربعاء بأن محاولته السابقة لإقالة بار كانت غير قانونية وأثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

وتصاعدت التوترات بين نتنياهو وبار في الأشهر الأخيرة، معظمها بسبب تحقيق للشاباك في قضية اثنين من مساعدي رئيس الوزراء يشتبه في حصولهم على أموال من قطر، التي تعتبرها إسرائيل داعمة لحماس في غزة

وكان نتنياهو قد أقال بار في البداية، مستشهدا بفقدان الثقة، لكنه تراجع عن القرار بعد انتقادات شعبية.

وقال بار لاحقا إنه سيستقيل، متحملا المسؤولية عما وصفه بالفشل الشخصي قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأدى إلى الصراع الحالي في غزة.