قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر 11884 سيارة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إلى أن «حركة مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام ليست بقوة العام الماضي الذي شهد مبيعات أكبر بكثير»، عازيا تراجع المبيعات إلى الحالة الاقتصادية التي جعلت اقتناء سيارة أمرًا أكثر صعوبة على المواطنين.

وتابع: «مبيعات هذا العام جيدة، ولكنها ليست بزخم أواخر العام الماضي»، مضيفا أن: « زيادات أسعار البنزين تؤثر بشكل فوري على حركة بيع السيارات الكهربائية، لحظيا تحدث زحمة كبيرة جدًا على شرائها، في كل ارتفاع لأسعار البنزين، تجار السيارات الكهربائية هم الأسعد بزيادة الأسعار؛ بسبب الحالة الغريبة على شراء السيارات الكهربائية».

وكشف عن تفضيله للسيارات الصينية التي باتت تحتل المرتبة الأولى في قطاع السيارات الكهربائية بلا منافسة، قائلا: «أنا من محبي السيارات الأوروبية، لكن قناعتي الراسخة اليوم، وبنسبة مئة بالمئة؛ هي أن السيارات الصينية رقم 1 في قطاع السيارات الكهربائية، وستحافظ على هذه الريادة لـ 20 سنة قادمة على الأقل، بلا منافس أو منازع».

وأشار إلى رأيه يأتي بناءً على تجربته شخصية مع مختلف أنواع السيارات الكهربائية، متابعا: «أنا استخدمت كل أنواع السيارات الكهربائية، لا توجد سيارة تستطيع أن تنافسها، هي الأقوى والأفضل وإمكانياتها متقدمة، لم تعد السيارات الرخيصة التي كنا نعرفها في الماضي، الصين اليوم تصدر أفضل ما لديها، وتنافس تسلا ومرسيدس، وتدوس عليهم بكثير».