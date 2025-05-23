إدارة ترامب تتهم جامعة كولومبيا بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود

تتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جامعة كولومبيا بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود "بالتصرف بلا مبالاة متعمدة" تجاه ما تصفه بمعاداة السامية المتفشية في الحرب الجامعي.

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن هذه النتيجة في وقت متأخر من أمس الخميس، مما يمثل أحدث صفعة لجامعة آيفي ليج، التي تتضر بالفعل بسبب التخفيضات الفيدرالية والضغوط الحكومية المستمرة لقمع حرية التعبير لدى الطلاب.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الأمن الداخلي أنها ستلغي قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين وهو تصعيد واسع في هجوم الإدارة المستمر منذ أشهر على التعليم العالي.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إن مكتب الحقوق المدنية التابع لها وجد أن كولومبيا تنتهك العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر على المتلقين للتمويل الاتحادي التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.

وتتضمن الفئة الأخيرة "التمييز ضد الأفراد على أساس هويتهم أو أصولهم الإسرائيلية أو اليهودية الفعلية أو المفترضة، حسب البيان الصحفي.

ولم يشمل الإعلان أي عقوبات جديدة ضد كولومبيا، التي تواجه بالفعل تخفيضات اتحادية بقيمة 400 مليون دولار، بسبب ما وصفته إدارة ترامب بنهجها المتساهل تجاه معاداة السامية في الحرم الجامعي.