 استطلاع عبري يكشف عدد الإسرائيليين المؤيدين لاستمرار حرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع عبري يكشف عدد الإسرائيليين المؤيدين لاستمرار حرب غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 12:08 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ونُشر اليوم الجمعة، أن أغلبية ضئيلة من الإسرائيليين تؤيد استمرار العمليات العسكرية في غزة.

ويؤيد حوالي نصف الجمهور (51%) استمرار القتال، بينما يعارضه 39%، ولم يحسم 10% أمرهم بعد، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقد أجرى مركز "لازار" للأبحاث الاستطلاع يومي 21 و22 مايو، وشمل 509 مشاركًا يمثلون عينة عرضية من البالغين الإسرائيليين.

وعند سؤال المستطلعين عن سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، رأى 43% أن الجيش يعمل بالقوة المناسبة، بينما رأى 27% أن الحملة ضعيفة للغاية، ويرى 15% أن العملية مكثفة للغاية.

وكان مؤيدو الائتلاف أكثر ميلًا للقول إن القتال ضعيف جدًا (37%)، بينما اعتبره ناخبو المعارضة غالبًا شديدًا جدًا (20%)، كما اعتبرت أغلبية ناخبي الأحزاب العربية (61%) أن العملية شديدة جدًا.

على الصعيد السياسي، لم يُظهر استطلاع صحيفة "معاريف" أي تحولات جوهرية في ميزان القوى العام في الكنيست مقارنةً بالاستطلاع الأخير.

ويشغل الائتلاف الحاكم 48 مقعدًا، بينما تستحوذ المعارضة على 62 مقعدًا، باستثناء الأحزاب العربية.

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