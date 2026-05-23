محافظ سوهاج يفتتح تطوير مجزر سوهاج العمومي

افتتح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مشروع تطوير مجزر سوهاج العمومي، وذلك بالتزامن مع قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، وفريدة سلام، رئيسة مركز ومدينة سوهاج، والدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والنائب حازم حمادي، عضو مجلس النواب، وممثل جهاز التعمير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل تطوير المجزر، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2020، وتم الانتهاء من كل أعمال التطوير.

وتقدر مساحة المجزر بحوالي 3550 مترا مربعا، ويحتوي المجزر على صالتين لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف "سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة – منطقة تسليم"، على مساحة حوالي 1000 متر.

ويحتوي عنبر ذبح المواشي على خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات، ومنطقة الاستلام وصندوقين للذبح بمعدل ذبح 15 إلى 20 رأسا في الساعة لكل صندوق وزن من 400 إلى 650 كيلو جرام، بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150 مترا مربعا بمعدل 30 رأسا في الساعة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الطب البيطري بسوهاج أنه يتم إجراء الكشف البيطري الفني على الذبائح عقب الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم ختمها قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب وجود ثلاجة مخصصة لحفظ الذبائح بشكل مؤقت لحين توزيعها، مشيرا إلى توفير العمالة اللازمة من الأطباء البيطريين والإداريين والعمال.

كما شهد المحافظ عملية ذبح عجل جاموسي، مرورا بمراحل الذبح والتقطيع وصولا إلى التسليم.

وشدد محافظ سوهاج على الاهتمام بالعمالة الخاصة بالنظافة على مستوى الـ 25 مجزرا بنطاق المحافظة، والتدريب الجيد للعمالة الفنية على معدات التشغيل لتقليل الكثافات داخل المجازر، مؤكدا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية داخل المجزر، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير منظومة المجازر وتحسين جودة اللحوم المتداولة بالأسواق.