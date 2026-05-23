أسواق اليوم الواحد تنتشر في الإسكندرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى

توسعت محافظة الإسكندرية في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف الأحياء والمناطق، تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، وفي إطار خطة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الأيام الماضية، وفق بيان المحافظة اليوم، تنظيم أسواق اليوم الواحد في عدد من المواقع الحيوية على مستوى الأحياء، بما يضمن وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين.



في يوم السبت، أُقيمت الأسواق خلف الجندي المجهول بمنطقة المنشية بنطاق حي الجمرك بعدد 15 باكية، وشارع أنور السادات بمنطقة برج العرب القديم بنطاق مركز ومدينة برج العرب بعدد 10 باكيات، إلى جانب منطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان بنطاق حي العجمي بعدد 25 باكية.



وفي يوم الأحد، استمرت الأسواق في موقعين رئيسيين، هما خلف الجندي المجهول بمنطقة المنشية بحي الجمرك بعدد 15 باكية، ومنطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان بحي العجمي بعدد 25 باكية.



أما في يوم الإثنين، فقد أُقيمت الأسواق بجوار مجمع الخدمات بقرية بهيج بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ضمن خطة التوسع في تغطية مختلف المناطق الجغرافية بالمحافظة.



وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في التوسع بإقامة الأسواق والمعارض المؤقتة بجميع الأحياء، بما يحقق التوازن في الأسواق ويوفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع التشديد على استمرار أعمال المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة.