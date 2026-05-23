الرئيس الألماني: الديمقراطية تحتاج إلى مواطنين فاعلين

بمناسبة يوم الدستور، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، مواطني بلاده إلى الانخراط في دعم نجاح الديمقراطية.

وقال شتاينماير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" في برلين: "الديمقراطية تحتاج إلى مواطنين فاعلين. إنها تحتاج إلى روح المبادرة... يقوم نظامنا الحر والديمقراطي على مساهمة كل فرد وعلى الانخراط في مجتمعنا".

وأكد شتاينماير أن القانون الأساسي (الدستور) يمثل "إنجازا حقيقيا" للبلاد وللتعايش المشترك فيها، وقال: "لكن الديمقراطية ليست مجرد مسألة فكرية، بل تحتاج إلى أذرع وأرجل، أي إلى أشخاص يشاركون ويتدخلون وينخرطون".

وتم إعلان القانون الأساسي، باعتباره دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، في 23 مايو 1949. وأطلق شتاينماير على هذه الذكرى اسم "يوم الشرف"، بهدف تسليط الضوء على القانون الأساسي.

وفي الوقت نفسه، يهدف هذا اليوم إلى الترويج للعمل التطوعي من خلال آلاف الأنشطة التي تنظمها البلديات والجمعيات والمبادرات والشركات والأفراد في أنحاء ألمانيا تحت شعار "من أجلك. من أجلنا. من أجل الجميع".

وكان الرئيس الألماني قدم بنفسه نموذجا لذلك خلال الأيام الماضية، حيث قام في مدينة دورستن بولاية شمال الراين-ويستفاليا بتنظيف أحجار تذكارية لضحايا الحقبة النازية، كما ساعد في منطقة شيمجاو جمعية جبال الألب في أعمال صيانة لمسارات التنزه.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في برلين، اليوم السبت، ضمن أمور أخرى، في أعمال بستنة داخل إحدى المقابر، إلى جانب زيارة دار لرعاية المسنين.



