«تنسيقية الأحزاب»: الإقبال على حضور مباريات «الكان» زاد بعد حفل الافتتاح

• الرئيس كان يطمئن على استعدادات البطولة بنفسه لتخرج بهذا الشكل المشرف

قال محمود فيصل، عضو تنسيقية الأحزاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على زيارة الاستادات بنفسه والاطمئنان على استعدادات بطولة الأمم الإفريقية؛ ليخرج كل شيء بالشكل النهائي المشرف الذي أشاد به العالم.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن جميع الشباب الإفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي سعيد بمصر، متابعًا: «كانت في ناس مهتمة تيجي هنا قبل البطولة والإقبال من الأفارقة زاد لحضور الماتشات بعد حفل الافتتاح»

وأوضح أن التحدى الذي شهدته مصر كان كبيرًا جدًا، خاصة في تنظيم البطولة خلال 6 أشهر فقط بينما تحتاج إلى عامين في الوقت الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر طلبت متطوعين أفارقة لتنظيم البطولة، لذا كانت منظومة متكاملة من العمل الجماعي القائم على إنكار الذات والتعاون المثمر.

وانطلقت يوم الجمعة الماضية، بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان «متجمعين» للفنان حكيم، يعقبها

وافتتحت مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة، حيث فازت خلالها بهدف واحد مقابل لا شيء.