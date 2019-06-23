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إصابة رضيع بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة

خالد محمد
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 2:29 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 2:29 م

أصيب رضيع يبلغ من العمر شهرا، بطلق ناري اليوم الأحد، إثر مشاجرة بين عاطل وشقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، بشبرا الخيمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ إلى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بشأن حدوث مشاجرة بين كلا من "ع. م. ع." البالغ من العمر 51 عاما، و"م. س. ف"، شقيق زوجة الأول بسبب خلافات أسرية أطلق على إثرها الأول عدة أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته "طبنجة" أصابت إحداها نجل أحد أقاربهم "طفل رضيع يبلغ من العمر شهرا".

وتمكن المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 12234 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019 وأخطرت النيابة التحقيق.

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