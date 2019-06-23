﻿المبعوث الأمريكي لإيران: نطالب دول العالم بالضغط على إيران لوقف التصعيد

طالب المبعوث الأمريكي لإيران، براين هوك، دول العالم من أجل الضغط على إيران، لخفض التصعيد في المنطقة، مستطردًا: «نحن لا نسعى لنزاع مسلح مع طهران».

وأضاف خلال تصريحات، نقلتها فضائية «العربية»، مساء اليوم الأحد، أنه من المطلوب أن يكون هناك تعاون دولي للعمل من أجل الحد من تهديدات إيران.

وتابع: «أذرع إيران في المنطقة تمثل تهديدًا كبيرًا»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قد حرصت على تناول هذه المسألة بشكل جيدة في مجلس الأمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الخميس الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني.