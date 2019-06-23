روحاني: البلطجة الأمريكية مصدر الكثير من المشكلات في العالم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العديد من المشكلات والأزمات في المنطقة والعالم، يعود مصدرها إلى النزعة الاستبدادية و«بلطجة» بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف روحاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتبع أساليب تنتهك عبرها القوانين واللوائح الدولية، وتتبع للمسارات أحادية الجانب، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وجاءت هذه التصريحات لروحاني، خلال لقائه مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، جابرييلا كويفاس بارون، والذي شدد فيه على خفض التصعيد وتجنب المواجهات العسكرية، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الخميس الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد.

من جهته، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني.