ساري: الانتقادات كانت زائدة عن الحد بعد نهائي الكأس وهذا سبب الفوز على بولونيا

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، أن الانتقادات التي وجهت لفريقه بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح كانت زائدة عن الحد.

وقال ساري في تصريحات تلفزيونية لشبكة «سكاي سبورتس» عقب فوز فريقه على بولونيا بنتيجة 2-0، في أولى مباريات الفريقين في الكالتشيو بعد العودة: "الانتقادات التي وجهت لنا كان زائدة عن الحد".

وعن المباراة أمام بولونيا أضاف: "لقد كنا أكثر تميزًا على المستوى الجسدي الليلة، حيث واصلنا الإيقاع والكثافة لمدة 70 دقيقة، بينما سقطنا في مباراة نهائي الكأس بعد 20-30 دقيقة".

وتابع: "كانت لدينا فرص كثيرة لقتل المباراة وإحراز الهدف الثالث، لكن طاقتنا استنفذت في النهاية وكان علينا أن نتريث قليلًا، إنه ليس قرارًا فلسفيًا أو تكتيكيًا، إنه قرار فسيولوجي عندما ينخفض الأداء البدني للاعبين".

الفوز رفع رصيد يوفنتوس في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوصيف لاتسيو والذي يلتقي مع مضيفه اتالانتا بعد غد الأربعاء.