إزالة 1326 حالة تعد وبناء مخالف في الغربية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي وحتى اليوم، بلغ 1326 حالة تعد متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال المحافظ إنه تم إزالة 556 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 27 فدانا و7 قراريط، و14 سهما، كما أزيل 525 بناء مخالف على مساحة 67 ألف متر و863 مترًا مربعًا، بإلاضافة إلى استرداد 12 ألف و850.5 متر مربع من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعديا.

وأضاف أن الحملات المكبرة أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة الأخيرة، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة قيراطين و20 سهما بمركز طنطا وسمنود، و3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز زفتى.