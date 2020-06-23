الكويت: 1005 عالقين مصريين يغادرون عبر 7 رحلات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، مغادرة 1005 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية)، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضح الطيران المدني الكويتي -في بيان صحفي- أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنهم 730 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الأول الأحد، مغادرة 1360 من العالقين المصريين في الكويت إلى 3 محافظات، هي (القاهرة، وأسيوط، وسوهاج)، وذلك عبر 8 رحلات جوية.