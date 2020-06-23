مسؤولة بالصحة: سلبية مسحة كورونا غير كافية لتحديد عدم الإصابة بالفيروس

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن إجراء الأشعة المقطعية وتحليل «PCR» لفيروس كورونا المستجد، ضروري لمن يعاني أعراض الفيروس.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن النتيجة السلبية للمسحة غير كافية لتحديد عدم الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن الوزارة تلجأ إلى إعادة المسحة مرة أخرى إذا أظهرت الأشعة المقطعية اشتباه إصابة بفيروس «كوفيد-19».

وعن نتائج استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المرضى، أوضحت أن بلازما الدم تجربة سريرية لم يتم إعلان نتائجها حتى الآن، قائلة إن الوزارة تستخدمها مع الحالات الشديدة فقط، ويتم استبعاد مرضى التنفس الصناعي، وأصحاب الحالات البسيطة والمتوسطة لفيروس كورونا.

وذكرت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة، أن «بلازما الدم» دواء له دواعي استعمال ومشاكله، مؤكدة أن التجربة كانت جيدة بالنسبة للمرضى الذين تم اختيارهم بشكل صحيح من الوزارة.