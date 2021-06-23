سامو زين يهنئ تامر حسني بفيلمه الجديد «مش أنا»

هنأ الفنان سامو زين الفنان تامر حسني بمناسبة طرح فيلمه الجديد "مش أنا".

ونشر زين بوستر الفيلم عبر صفحته على موقع فيسبوك، وكتب معلقًا: "ألف مبروك للفنان الكبير أخويا ونجم الجيل تامر حسني على افتتاح فيلمه الجديد (مش أنا).. تامر أبدع وتألق كالعادة فيلم يستحق المشاهدة وألف مبروك لجميع الفنانين المشاركين".

يذكر أن الفنان تامر حسني احتفل، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "مش أنا" داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول الشاب حسن الذي يعاني من مرض نفسي نادر، مما يجعله يقع في العديد من الأزمات في محاولة لتشخيصه.

"مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.