إيران تعلن عن موافقة أمريكا على رفع عقوبات النفط

أفادت تصريحات من مسؤولين إيرانين اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن عن طهران، وذلك خلال مباحثات لإحياء الاتفاق النووي، وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من قائمة سوداء.

وتتماشى التصريحات الواردة على لسان رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني البراجماتي بأن واشنطن مستعدة للإقدام على تنازلات كبيرة خلال المحادثات التي تجري في فيينا منذ أبريل وتمر حاليا بفترة استراحة.

ويعني ذلك أنه بمجرد التوصل لاتفاق نووي مع أمريكا، ترفع الأخيرة العقوبات عن إيران، التي تتشوق للعودة للأسواق العالمية من بوابة النفط، التي تعتمد عليه بصورة كبيرة.

بدأت المحادثات استراحة يوم الأحد الماضي، بعد يومين من إجراء انتخابات رئاسية في إيران فاز بها إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية وأحد غلاة المحافظين والمدرج اسمه على القائمة السوداء الأمريكية. ومن المقرر أن يتولى رئيسي المنصب في أغسطس.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس مكتب روحاني محمود واعظي قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب".

وأضاف: "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترمب بموجب الاتفاق، كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى".