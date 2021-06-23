محمد منار: تثبيت سعر تذكرة مصر للطيران الداخلية للمدن السياحية بتخفيض 50%

أعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أنه تم تثبت سعر تذكرة الطيران على رحلات شركة مصر للطيران الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بتخفض يصل لنحو 50% عن ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الطيران المدني - خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الأربعاء، في مطار القاهرة - إن "أسعار التذاكر للرحلات الداخلية وصلت الفترة الماضية إلى 1500 جنيه للتذكرة ضمن مبادرة "شتى في مصر"، فتم الاتفاق على تثبت السعر بزيادة فقط على هذا التخفيض الموجود في المبادرة بنسبة 17% إلى 18%َ".

ونوه إلى أن مبادرة "شتى في مصر" استطاعت أن تحفز السياحية الداخلية إلى المدن المصرية السياحية، وذلك في ضوء التخفيضات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لتشجيع السياحة والسفر أيضا عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات المواطنين.