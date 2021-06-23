بنزيما ومبابي يقودان فرنسا أمام البرتغال في قمة اليورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه لمباراة البرتغال، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة وفي رصيده 4 نقاط بالمركز الأول، فيما يأتي المنتخب البرتغالي بالمركز الثالث وبرصيده 3 نقاط.

ويلعب المنتخب الفرنسي المواجهة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: كوندي - فاران - كمبيبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كانتي - بوجبا - توليسو

خط الهجوم: جريزمان - كريم بنزيما - كيليان مبابي