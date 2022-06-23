التشيك ترجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشح

رجح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن يوافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى التكتل، وذلك كتعبير عن التضامن.

وأكد فيالا حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الخميس، أن عملية الانضمام اللاحقة لن تكون سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع تحديد المدة التي ستستغرقها أوكرانيا لاستيفاء شروط القبول.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه سيتعين على كييف تنفيذ عدد من الإصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بدور القانون ومكافحة الفساد.