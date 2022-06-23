تركيا وإسرائيل تباشران إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى سفير

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، بالعاصمة التركية أنقرة.

وبشأن ما يتم تداوله عن تهديدات ضد إسرائيليين في تركيا، أكد تشاووش أوغلو أن «بلاده لن تسمح إطلاقا بتصفية حسابات دول بين بعضها على أراضي تركيا».

وقال إن اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، شدد على أهمية المشاورات بين الجانبين، مشيرًا إلى الحديث حول خطوات محتملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاق على عقد اجتماع في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف أن الجانبين يبحثان تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا والسياحة والزراعة، معربًا عن شكره لإسرائيل على مساعدتها في إطفاء الحرائق في تركيا العام الماضي.

ولفت إلى أن «إسرائيل أرسلت طائرتين لإطفاء الحرائق شمال جمهورية قبرص»، متابعًا: «نتشاور مع وزارة الغابات والزراعة التركية بشأن مساعدة إسرائيل هذا العام لنا وسنرد عليهم سريعًا، كما أشكرهم على هذه المبادرة».

وذكر أن الوفدين التركي والإسرائيلي الخاص بالطيران المدني، من المقرر أن يلتقيا في الرابع من يوليو المقبل، قائلًا إنهما يرغبان في بدء التعاون البحري سريعًا.