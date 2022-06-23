نصرالله وهنية يبحثان التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة.

واستقبل نصرالله رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق له، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله اليوم الخميس.

ووفق البيان، "جرى استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".

وكان هنية وصل إلى لبنان أول أمس الثلاثاء على رأس وفد قيادي، في زيارة هي الثالثة، إذ زار لبنان في سبتمبر 2020 للمشاركة في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وكذلك في يونيو 2021 .