الحرب الأوكرانية تتصدر جدول مباحثات بيربوك في جنوب أفريقيا

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إلى جنوب أفريقيا بعد غد الأحد، في زيارة تستغرق يومين، والتي ستشمل مباحثات عن الصراع في أوكرانيا.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن بيربوك ستحضر يوم الاثنين المقبل، اجتماعات في كيب تاون تتعلق بالتعامل مع الفصل العنصري وموقف مجتمع المثليين.

وأضاف المتحدث، أن الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، ستتبادل وجهات النظر مع طلاب جامعة، موضحا أن محادثاتها السياسية التي ستجريها يوم الثلاثاء ستدور بالدرجة الأولى حول القضايا الشائكة مثل علاقة جنوب أفريقيا مع روسيا في ظل الحرب التي تشنها الأخيرة على أوكرانيا.

وصرح المتحدث، بأن بيربوك ستزور في كيب تاون، يوم الاثنين، شركة تعد جزءا من مراكز اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تمولها ألمانيا، وتهدف هذه المراكز إلى توسيع نطاق إنتاج اللقاحات في القارة السمراء.

ومن المرجح أن تكون علاقة جنوب أفريقيا بروسيا، بندا رئيسيا في المباحثات السياسية يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت جنوب أفريقيا رسميا التزامها الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، وكان الرئيس سيريل رامافوسا في روسيا وأوكرانيا مؤخرا، مع وفد أفريقي، للقيام بجهود الوساطة.

غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي استعداد لتقديم تنازلات. كما رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى، تعقد قمة دول بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا" في جنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل.

وصدرت بحق بوتين، الذي تلقى دعوة لحضور القمة، مذكرة اعتقال دولية بسبب الحرب الأوكرانية، ما يجعله عرضة بشكل محتمل لإلقاء القبض عليه في هذه المناسبة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث إن بيربوك ستترأس مع نظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا يوم الثلاثاء جلسة للجنة ثنائية القومية الألمانية-الجنوب أفريقية والتي تنعقد كل عامين، وذكر المتحدث أن المحادثات الثنائية ستدور حول التعاون في قضايا الهيدروجين الأخضر والتدريب المزدوج للكوادر الفنية.

وقال إن الوزيرة تعتزم بعد ذلك زيارة منجم فاناديوم، وأوضح المتحدث أن فاناديوم يعد مكونا أساسيا في إنتاج البطاريات المستدامة.