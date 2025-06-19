اتهام رجل من تكساس بالتخطيط لمهاجمة الشرطة بالألعاب النارية في احتجاجات لوس أنجلوس

تم اتهام رجل من ولاية تكساس الأمريكية بشراء ألعاب نارية لاستخدامها ضد شرطة إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين أثناء احتجاجات شهدتها كاليفورنيا مؤخرا بشأن المهاجرين.

وأعلن مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو الاتهامات اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن جريزجورز فاندربرج ذهب إلى متجر جنوب غربي مكسيكو لشراء ألعاب نارية وطلب من الموظفين شراء أكبر ألعاب متاحة.

ووفقا لسجلات المحكمة، قال الرجل لموظفي المتجر إنه خدم ضمن القوات الخاصة في الجيش، ويمكنه صنع قنابل أنبوبية.

يشار إلى أنه تم نشر 4100من قوات الحرس الوطني إضافة إلى 700 من مشاة البحرية في ولاية كاليفورنيا للتعامل مع الاحتجاجات على سياسة الهجرة.

كانت شرطة لوس أنجليس أعلنت على تنفيد قرابة 400 عملية اعتقال في الشهر الجاري .