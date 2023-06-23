وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى جنوب أفريقيا بعد غد الأحد

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى جنوب أفريقيا بعد غد الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن بيربوك ستحضر يوم الاثنين المقبل اجتماعات في كيب تاون تتعلق بالتعامل مع الفصل العنصري وموقف مجتمع الميم.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، ستتبادل وجهات النظر مع طلاب جامعة، مشيرا إلى أن محادثاتها السياسية التي ستجريها يوم الثلاثاء ستدور بالدرجة الأولى حول القضايا الشائكة مثل علاقة جنوب أفريقيا مع روسيا في ظل الحرب التي تشنها الأخيرة على أوكرانيا.

وصرح المتحدث بأن بيربوك ستزور في كيب تاون يوم الاثنين شركة تعد جزءا من مراكز اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تمولها ألمانيا، وتهدف هذه المراكز إلى توسيع نطاق إنتاج اللقاحات في القارة السمراء.

وقال المتحدث إن بيربوك ستترأس مع نظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا يوم الثلاثاء جلسة للجنة ثنائية القومية الألمانية-الجنوب أفريقية والتي تنعقد كل عامين، وذكر المتحدث أن المحادثات الثنائية ستدور حول التعاون في قضايا الهيدروجين الأخضر والتدريب المزدوج للكوادر الفنية. وقال إن الوزيرة تعتزم بعد ذلك زيارة منجم فاناديوم وأوضح المتحدث أن فاناديوم يعد مكونا أساسيا في إنتاج البطاريات المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا تعلن رسميا التزامها الحياد في الحرب الروسية على أوكرانيا.