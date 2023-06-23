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البرلمان الألماني يصدق على أحدث قانون للهجرة في العالم

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:48 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:48 م
أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعد مناقشة أخيرة.

ويهدف التشريع الجديد، إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.

وصوت الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار.

وقالت إدارة البوندستاج، إن تكتل المعارضة المحافظ المكون من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف صوتوا جميعا ضد مشروع القانون.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أمام البوندستاج البالغ مجموع مقاعده 736 مقعدا في برلين، إنه بهذا التشريع، ستحصل ألمانيا على "أحدث قانون للهجرة في العالم".

وأضافت فيزر أن الخطوة التالية يجب أن تكون "الحد بشكل كبير من البيروقراطية" من أجل تمهيد الطريق إلى ألمانيا وجعله أقل عبئا على العمال المؤهلين.

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