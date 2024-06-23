إيطاليا ترفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري

رفعت جزيرة كابري الإيطالية، الأحد، حظراً، فرضته السبت، على دخول السياح، بعدما حلّت مشكلات مرتبطة بإمدادات المياه فيها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أعلن رئيس بلدية كابري باولو فالكو، رفع الحظر بعد حل مشكلة فنية تمنع وصول المياه من البر الرئيسي.

وأعلن فالكو، قرار الحظر عند الساعة السابعة من صباح السبت، ما أجبر عدداً كبيراً من السفن السياحية، التي كانت في طريقها إلى الجزيرة من نابولي وسورينتو في جنوب إيطاليا، على العودة أدراجها.

وقالت الشركة المكلفة بتزويد الجزيرة بالمياه، إن مشكلة فنية حدثت في البر الرئيسي، الخميس، وعلى الرغم من إصلاحها مذاك، لا تزال المشكلات في إمدادات كابري قائمة.

وحذر فالكو من «حالة طوارئ حقيقية» في الجزيرة، قائلاً إن «الخزانات المحلية بدأت تفرغ، وإن حالة الطوارئ ستتفاقم مع وصول آلاف السياح الذين يتدفقون إلى كابري يومياً».

وأشار إلى أن السكان المحليين يمكنهم الحصول على 25 لتراً من مياه الشرب لكل أسرة من صهريج إمداد.