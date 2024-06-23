الأردن يسير 70 شاحنة مساعدات جديدة إلى شمال غزة

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة للفلسطينيين في شمال غزة، اليوم الأحد، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وبحسب قناة «المملكة»، أرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات، ومنها بايوس والإغاثة الإسلامية عبر العالم والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الإمداد وتآلف الخير وجمعية الإغاثة الطبية العربية وغيرها.

وحملت القافلة المكونة من 70 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، من أجل توزيعها على أهل غزة، وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع، من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان صحفي: «إن المعاناة التي يمر بها أهلنا في غزة من الممكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية حيث إن التقارير الواردة كافة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة».

وأضاف الشبلي، بأن الجهود الأردنية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية للعمل على التخفيف وإيقاف هذا الوضع المأساوي.

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم، بلغ 2110 شاحنات و53 طائرة عبر العريش.