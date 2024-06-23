صحيفة بريطانية تزعم: حزب الله يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمطار بيروت

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زعمت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن حزب الله اللبناني يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمطار بيروت.

وقالت إن مخزن أسلحة حزب الله بمطار بيروت به صواريخ قصيرة المدى، مشيرة إلى أن صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جوية من إيران لمطار بيروت.

وأضافت أن مخزن أسلحة حزب الله بمطار بيروت به صواريخ فاتح وفلق، لافتة إلى أن وفيق صفا القيادي الكبير بحزب الله يأتي دائما للجمارك بمطار بيروت.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن حزب الله يستخدم مطار بيروت منذ سنوات لنقل الأسلحة ما قد يجعله هدفا لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي للنقل القول: «نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة بمطار بيروت.. نريد إغلاق مطار بيروت وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات».

كما نقلت الصحيفة عن موظفين بمطار بيروت القول: «عناصر من حزب الله يمنعوننا من فحص الصناديق من إيران».

وتأتي هذه التطورات وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.