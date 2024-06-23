قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحدا من مسؤولي مجلس الوزراء أو وزارتي الكهرباء أو البترول لا يرغب في الظهور بوسائل الإعلام للحديث عن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بعد قرار مد التخفيف اليوم وغدا ساعة إضافية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «هو لازم الرئيس يطلع ويزعق ويقول كلموا الناس فنلاقيهم طالعين بالليل تاني، ولا إنتو علشان ماشيين»، في إشارة إلى انتقاد سبق أن وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسئولين لعدم إطلاع الرأي العام على التحديات.

وأشار إلى أن الأكثر أهمية من وجود أزمة الكهرباء هو كيفية التعامل في حد ذاته مع الأزمة القائمة، لافتا إلى أنه من الواضح أن أزمة الكهرباء لن تتحسن إلا بتحسن المناخ.

ولفت إلى أن أماكن لجان الثانوية العامة تشهد انقطاع الكهرباء على عكس ما يتم إعلانه، مشددا على أن الأزمة صعبة وتستلزم حالة من التكاتف لمواجهتها.

ونوه بأن الحكومة عليها إصدار خارطة طريق توضح كيفية التعامل مع أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.