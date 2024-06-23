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مساء اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة أبنوب بأسيوط

محمد علاء
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 6:46 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه في مدينة أبنوب مساء اليوم الأحد، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 3 فجراً.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا الانقطاع يأتي ضمن أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بشارع التحرير بأبنوب.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال فترة الانقطاع.

وأشارت الشركة إلى أرقام التواصل من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو الأرقام 01280733990، و01285000125، وواتساب 01206179891، وصفحتها الرسمية على الإنترنت، وموقعها الرسمي http://ascww.org/public/، وبرنامج الـCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، لتلقي أي شكاوى أو طلبات للحصول على سيارات مياه.


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