التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

بدأت المديريات التعليمية في تلقي تظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية، طبقا لموعد محدد أعلنته كل مديرية تعليمية.

وأعلنت كل مديرية تعليمية أماكن تلقي التظلمات، مع الأوراق المطلوبة عند تقديم التظلم على النتيجة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة رقم جلوس الطالب.

- إيصال سداد رسوم التظلم.

ويتم سحب طلب التظلم الرسمي واستكمال بياناته، ثم تسليمه مع الأوراق المطلوبة إلى لجنة الكنترول المختصة، لتحديد موعد الاطلاع على ورقة الإجابة.

وأكدت المديريات أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تخضع لضوابط مشددة، حيث يمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء المراجعة، ويسمح فقط للطالب وولي أمره بحضور جلسة الاطلاع، مع عدم السماح لأي مدرس بمرافقتهما خلال عملية فحص الورقة.

يذكر أن عدد من المديريات التعليمية أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية وأسماء الأوائل على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2024/2025 بعد اعتمادها من المحافظ المختص، فيما تقوم باقي المحافظات التي لم تعلنها حتى الآن باعتماد النتائج وإعلانها خلال الأسبوع الجاري.



