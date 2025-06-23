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تعتزم موسكو إلغاء تعليم اللغة الأوكرانية في المناطق التي أعلنت روسيا استقلالها، حسبما أعلنت صحيفة "كوميرسانت" اليومية ومقرها موسكو.

وذكرت الصحيفة اليومية أن هذا القرار يرجع إلى "الوضع الجيوسياسي المتغير في العالم".

وكان من بين الأسباب التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من 3 أعوام، القمع المزعوم للغة الروسية في أوكرانيا. وتعهد بأن روسيا ستتصرف بشكل مختلف وستحمي استخدام اللغة الأوكرانية.

وحتى الآن، كانت اللغة الأوكرانية مادة إلزامية في المدارس في أجزاء من جنوب منطقتي خيرسون وزابوريجيا التي احتلتها القوات الروسية.

كما كانت اللغة الأوكرانية مادة اختيارية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا وفي القرم. وينطبق نفس الشيء على باشكورتوستان في جنوب روسيا.

ولا تتضمن المناهج الدراسية الجديدة تدريس اللغة الأوكرانية على الإطلاق.