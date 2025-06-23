ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة

حث وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، الاثنين، إيران، على الدخول في "محادثات مباشرة" مع الولايات المتحدة، بعد الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية، غير أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً للعب دور في المفاوضات.

وقال فاديفول للصحافيين في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "إيران تقول إنها تريد التفاوض مع أوروبا فحسب، ونرى ذلك مؤشراً جيداً، لكننا نقول أيضاً إنه غير كاف. نريد أن نرى تواجداً للولايات المتحدة"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف: "أجدد دعوتي لإيران للاستعداد للمحادثات. لكن الولايات المتحدة طلبت منا خلال الأسابيع القليلة الماضية، والآن أيضاً، البقاء على اتصال، وأوروبا لها دور في ذلك".



